SAS passe à son tour à l'Airbus A321LR

L'Airbus A321LR, cette version de l'Airbus A321neo capable de franchir plus de 7 000 km avec 206 passagers et leurs bagages, vient d'enregistrer un nouveau futur opérateur. Il s'agit de la compagnie aérienne scandinave SAS qui a décidé de louer trois exemplaires de l'Airbus A321LR auprès du loueur Air Lease Corp. pour une mise en service dans le courant du premier semestre 2020 et plus précisément dans le cadre de la saison d'été IATA qui commence à fin mars. SAS indique qu'elle n'a pas encore choisie les destinations desservies, ni la configuration cabine et la capacité totale. Néanmoins, SAS indique qu'elle exploite actuellement des gros-porteurs (A330) sur son réseau intercontinental et que l'Airbus A321LR lui permettra d'ouvrir de nouvelles routes sur l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Inde au départ de Scandinavie. Les hubs de SAS sont Copenhague et Stockholm. SAS précise que nous en saurons plus à compter du printemps prochain.