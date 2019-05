SAS et Airbus vont travailler en commun sur un projet d'avion hybride/électrique

Le protocole d'accord (Memorandum of Understanding) couvre un projet de recherche en commun qui démarrera en juin prochain et s'étendra jusqu'à la fin de l'année 2020. Airbus précise que le projet doit permettre de comprendre les opportunités opérationnelles et d'infrastructures liées à l'introduction à grande échelle d'appareils hybrides et électriques au sein des flottes des compagnies aériennes. L'analyse devrait se concentrer sur l'impact des infrastructures au sol et de la tarification sur le rayon d'action, les ressources et la disponibilité aéroportuaire. Elle inclut aussi un plan pour inclure un fournisseur d'énergie renouvelable pour atteindre l'objectif de zéro émissions de CO2.

"Rapportée au passager, les avions actuels ont 80% d'efficacité opérationnelle supplémentaire par rapport à il y a 50 ans", précise Airbus. "Néanmoins, avec un trafic qui doit doubler dans les 20 prochaines années, la réduction de l'impact de l'aviation sur l'environnement reste le but de l'industrie."

"Pour relever ce défi, le secteur de l'aviation mondiale, incluant Airbus et SAS, a pour objectif d'atteindre une croissance neutre en carbone pour le transport aérien à partir de 2020, et de réduire les émissions nettes de CO2 de 50% en 2050 (par rapport à 2005)".