Salon du Bourget 2017 : espace innovation avec Paris Air Lab

Pour sa 52ème édition, le Salon du Bourget, qui se déroulera du 19 au 25 juin, proposera un espace inédit : le Paris Air Lab. Objectif : "préfigurer les salons de demain avec un espace d'embarquement immédiat pour les innovations d'aujourd'hui et de demain". Le Paris Air Lab sera situé au coeur du Salon du Bourget, dans le hall Concorde du Musée de l'Air et de l'Espace, où sont exposés deux exemplaires du supersonique Concorde. Cet espace de 2 000 m2, porté par le Siae et le Gifas, sera entièrement dédié à l'innovation des grands de l'industrie aéronautique et spatiale, comme à celle des startups du secteur.

Conçu en collaboration avec l'agence Hopscotch, le Paris Air Lab sera structuré autour de trois composantes. D'abord un espace "pick-up your Innovation" proposant un parcours "entre des îlots d'exposition consacrés à l'innovation dans le secteur aérospatial, en lien avec les filières numériques". Des îlots qui définiront un itinéraire partagé entre la recherche collaborative issue des grands groupes, structurée en grands programmes nationaux et européens, et "le foisonnement créatif des startups du domaine". Ces îlots thématiques seront organisés autour de trois parcours : aéronautique (aéronefs du futur, aviation durable, propulsion,...), numérique et nouvelles applications (drones, connectivité, usine aéronautique du futur), espace (observation de la terre, agences spatiales,.....).

Deuxième composante du Paris Air Lab : de courtes conférences pour "des rencontres insolites autour de l'aéronautique et l'espace de demain. Sur le modèle des "battle confs", des personnalités emblématiques et des experts de divers horizons échangeront, dialogueront, voire se confronteront, avec l'ambition d'amener le public à s'interroger sur les grandes évolutions d'aujourd'hui et de demain". Ce sera le "Visionary Hub".

La troisième composante a été baptisée "Experimental Gates" et s'articule autour d'expériences "immersives et innovantes dans l'univers aéronautique et spatial via la réalité virtuelle et augmentée". Quatre thématiques constitueront les points cardinaux de cette zone : au coeur du cockpit, le vol, la découverte de l'espace, devenir astronaute.

Le Paris Air Lab, et ce n'est pas un hasard, sera au voisinage immédiat de l'Avion des Métiers, un espace dédié aux métiers, à l'emploi et à la formation au sein de la filière aéronautique et spatiale. Les deux sont intimement liés.