Safran va motoriser le Bell Nexus

Le futur aéronef multi rotors à décollage et atterrissage verticaux développé par Bell sera propulsé par l'ensemble hybride électrique conçu par Safran Helicopter Engines.

Bell a profité du Consumer Electronics Show de Las Vegas pour dévoiler son futur aéronef multi rotors à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) baptisé Nexus. Le futur aéronef, qui s'affiche clairement comme un futur concurrent du CityAirbus développé par Airbus Helicopters, sera propulsé par l'ensemble développé par Safran Helicopter Engines. Capable de produire plus de 600 kWe, il a été testé au banc en juin 2018 à une puissance de 100 kWe et fera l'objet de nouveaux essais au sol d'ici un an. L'ensemble conçu et développé par les équipes de Safran Helicopter Engines pour le Bell Nexus est un système de propulsion hybride électrique qui fonctionne avec une distribution de l'énergie thermique et électrique selon les différentes phases de vol vers plusieurs rotors. Il se compose de trois sous-systèmes : génération de l'énergie avec un turbogénérateur et des batteries, gestion de la puissance électrique et moteurs électriques qui assurent la portance et la propulsion.