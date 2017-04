Safran livre le 100e ensemble aéropropulsif de l'A320neo

Le centième ensemble propulsif composé du CFMI Leap-1A et de sa nacelle qui équipe l’A320neo a été livré le 12 avril 2017, moins d'un an après la toute première livraison d'un ensemble du même type. Ce centième couple turboréacteur et nacelle est destiné à Air India, première compagnie indienne à exploiter le CFMI Leap-1A.