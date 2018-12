Safran fera le MCO des Arriel de la force aérienne danoise

L'Armée de l'Air royale danoise confie le MCO des moteurs Arriel 1D1 de ses Airbus Helicopters AS550C2 Fennec à Safran Helicopter Engines.

Manifestement satisfaite du travail des équipes de Safran Helicopter Engines, l'Armée de l'Air royale danoise vient de confier le MCO des moteurs Arriel 1D1 de 11 Airbus Helicopters AS550C2 Fennec à la filiale du groupe Safran dans le cadre du contrat de soutien "Global Support Package" jusqu'au retrait du service de ce parc d'Airbus Helicopters prévu pour la mi-2030. Le contrat de soutien s'engage à des garanties en matière de budget prévisionnel, de coûts fixes à l'heure de vol et "de partenariat technique avec le constructeur". Safran Helicopter Engines assure déjà depuis juillet 2016 le MCO des moteurs RTM322 des 14 hélicoptères Merlin de l'Armée de l'Air royale danoise. Plus de 75 moteurs bénéficient de ce contrat. La gestion du deuxième contrat est assurée par Safran Helicopter Engines Germany "qui gère le suivi de 280 opérateurs en Allemagne, en Scandinavie, en Europe centrale et de l'Est, en Russie et en Asie centrale.