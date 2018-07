Sabena technics ajoute 10 000 m2 à Bordeaux

Le groupe français spécialisé dans le MCO et la MRO lance la construction cet été d'un nouvel hangar de 10 000 m2 sur son site basé à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Avec une capacité totale de 100 000 m2 début 2020.

Sabena technics continue d'investir. Après les annonces de nouveaux ateliers de peinture à Toulouse, le groupe français spécialisé dans le MCO et la MRO s'apprête à lancer la construction d'un nouveau hangar de 10 000 m2 sur son site basé sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Ce nouveau hangar qui portera les capacités totales de Sabena technics à 100 000 m2 à Bordeaux début 2020. Le nouvel hangar devrait en effet être opérationnel d'ici janvier 2020. Le bâtiment pourra prendre simultanément trois avions de transport militaire Airbus A400M ou un avion gros-porteur de type Airbus A350-1000 ou Boeing 777-9X. Sabena technics anticipe non seulement l'augmentation des flottes long-courriers en Europe mais se positionne aussi d'ores et déjà sur les futurs contrats MCO de l'Airbus A400M qui sont actuellement sous garantie constructeur.