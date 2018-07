Sabena Aerospace s’installe à Charleroi

L’annonce n’est pas une surprise. Après avoir pris une participation de 5% dans la nouvelle compagnie long-courrier Air Belgium, la société de MRO Sabena Aerospace vient d’ouvrir une base de maintenance à Charleroi, l’aéroport où est précisément basée la compagnie. Un investissement d’1 million d’euros – outillage, formation, installations - et le recrutement de 14 personnes (20 en fin d’année) pour assurer la maintenance en ligne des A340-300 d’Air Belgium.

Mais la société belge de MRO, très présente en Afrique et en Belgique (Bruxelles, Anvers, Charleroi et bientôt Liège), n’entend pas en rester là. Elle espère bien offrir également son savoir-faire aux compagnies low cost qui fréquentent l’aéroport, à savoir Ryanair et Wizz, ce qui pourrait conduire, à terme, à la construction d’un hangar. De quoi rejoindre la volonté de longue date du CEO de Brussels South Charleroi Airport de développer la maintenance sur son aéroport. « La place et le marché existent », a-t-il rappelé.