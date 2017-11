SABCA reconfigure des Mirages F-1

Spécialiste reconnu de la modernisation et de la maintenance d’avions de combat, SABCA vient de remporter un nouveau contrat, à savoir la prise en charge des Mirages F-1 repris par la société Atac à l’Armée de l’Air française. Ces 63 appareils, une fois reconfigurés, serviront à simuler des avions ennemis lors des entrainements des pilotes de l’US Air Force. Manœuvrables, fiables et économiques, les Mirages F-1 ont encore de beaux jours devant eux.

Dans un premier temps, SABCA a décroché l’emballage, le déménagement et le stockage de tous les avions rachetés, ainsi qu’un contrat de remise en état de vol de 5 premiers appareils. SABCA espère bien obtenir un contrat supplémentaire d’une trentaine d’appareils, tout en sachant que le reste de la flotte sera utilisée en tant que pièce de rechange. Les atouts de l’industriel belge sont appréciables et notamment son expérience sur ce type d’appareil dont elle a déjà modernisé les flottes espagnoles et marocaines par le passé.