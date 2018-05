Sabca poursuit des efforts

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L’équipementier Belge Sabca a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 7% en 2017, afin d’atteindre 216,8 millions. Par assez cependant pour enregistrer un retour aux bénéfices puisque la société a affiché une petite perte de 6,4 millions. Pas de quoi inquiéter cependant car cette perte est due à une réduction de valeur des stocks suite au ralentissement de certains programmes en cours. La transformation de l’entreprise initiée par son CEO Thibauld Jongen se poursuit quant à elle à un rythme soutenu. La montée en cadence du programme A350 soutient les ventes, alors que la société en enregistré de beaux succès commerciaux sur son marché de maintenance militaire, à travers un contrat de modernisation des Mirage F-1 d’ATAC, l’extension du programme de maintenance des F-16 pour l’USAF et la poursuite de ses activités de maintenance lourdes (dépôt) pour la Défense belge.

