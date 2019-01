S7 Technics prêt pour le Boeing 737 MAX

L'atelier MRO russe S7 Technics est désormais prêt pour assurer la maintenance des Boeing 737 MAX propulsé par des moteurs CFM Leap-1B.

Avec sa certification EASA Part 145 obtenue en novembre 2018, l'atelier MRO russe S7 Technics est désormais en capacité d'assurer la maintenance des Boeing 737 MAX équipés de moteurs CFM Leap-1B. Une capacité sur la maintenance en ligne et qui ne va pas encore jusqu'aux C-checks. S7 Technics s'est doté de l'outillage adéquat et dispose d'une première équipe de 15 techniciens qui ont été formés à Seattle. Reste maintenant à former les suivants, non seulement sur les Boeing 737 MAX mais également sur les Airbus A320neo. "Plus de la moitié du marché de la MRO est actuellement générée par les Boeing 737 et les Airbus A320ceo. D'ici 2029, ce segment sera complètement occupé par les Boeing 737 MAX et les Airbus A320neo", souligne Igor Ivanovsky, directeur du centre de formation de S7 Technics. Du coup et pour anticiper la demande en formation l'atelier MRO a étendu la surface de son centre de formation agréé EASA Part 147. Aux salles installées dans le complexe hangars sur l'aéroport de Moscou/Domodedovo et aux trois autres situées à 10km de la plate-forme, S7 Technics a acheté quatre salles supplémentaires dans le Volamir Business Centre qui se trouve à 4 km de l'aéroport.