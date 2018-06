Ryugu en vue !

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le 27 juin prochain, la « Rosetta japonaise » sera placée sur orbite autour de Ruygu. Puis, en octobre, l'atterrisseur franco-allemand Mascot et trois petits rovers Minerva seront chargés d’étudier sa surface, témoin de la formation du système solaire. Enfin, durant l’été 2019, un prélèvement de quelques milligrammes de matière sera effectué par la sonde. Leur retour est prévu sur Terre en décembre 2020.

L'ordre des images est chronologique, entre le 18 juin à 3h50 UTC et le 20 juin à 9h50 UTC.

Lancée le 3 décembre 2014 et évoluant désormais à la vitesse de 9 centimètres par seconde, la sonde Hayabusa 2 (faucon pèlerin 2, en japonais) de la Jaxa , l’Agence spatiale japonaise, est passée le 20 juin sous la barre des 100 km de distance de l’astéroïde (162173) Ryugu , un corps de moins de 900 m de diamètre découvert en 1999, distant de 300 millions de kilomètres de la Terre. Sa forme en « dé de jeu de rôle » ne semble pas surprendre les astronomes.

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité. Aujourd’hui, l’astéroïde Ryugu dévoilé par la sonde japonaise Hayabusa 2, depuis des distances comprises entre 220 et 100 km.

