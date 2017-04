Ryanair se lance dans les vols en correspondance

Dès cet automne, la compagnie irlandaise devrait proposer des vols en connexion avec les dessertes long courrier d'Aer Lingus et Norwegian.

Alors qu'elle l'avait laissé entendre depuis plusieurs mois, la compagnie Ryanair vient de sauter le pas. Elle prévoit dès cet automne de lancer des vols en correspondance avec des dessertes long courrier, en commançant avec celles d'Aer Lingus et Norwegian à partir de septembre.

L'annonce, rapportée par le journal The Irish Independent, en a été faite par le directeur marketing de Ryanair, Kenny Jacobs, lors de la présentation du quatrième volet de son plan d'amélioration du service à la clientèle "Always Getting Better" à Londres.

Kenny Jacobs a annoncé que des partenariats futurs étaient espérés avec les autres membres de la holding IAG (International Airlines Group) comme Iberia, British Airways et Vueling, ainsi que Air France-KLM et Lufthansa.

Dans un premier temps, la compagnie irlandaise va proposer les vols en connexion pour ses propres dessertes. Elle le proposera à la fin du mois à Rome Fiumicino et les passagers pourront grâce à une nouvelle fonctionnalité sur le site avoir accès aux vols en connexion entre deux destinations.

Alors qu'Easyjet avait déjà fait évolué fortement le modèle low cost ces dernières années, en s'installant notamment dans des aéroports principaux et en étant présente sur les GDS (systèmes de réservations utilisés par les agences de voyages), c'est maintenant au tour de Ryanair de sortir de son rôle de "gardien du temple" et de s'adapter aux évolutions du marché.