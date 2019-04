Ryanair ouvre un hub à Brussels South Charleroi Airport

Brussels South Charleroi Airport devient un hub Ryanair. Désormais, les passagers au départ de 15 villes (pour 27 routes au total) du réseau de la compagnie low cost dont Alicante, Budapest, Milan-Bergame et Prague, pourront arriver et repartir depuis Brussels South Charleroi Airport en restant dans une nouvelle zone transit, conçue à cet effet. Grâce à ce nouveau circuit pour les passagers en correspondance, leur expérience se voit simplifiée, avec de nouvelles opportunités pour voyager en Europe, via l’aéroport belge. Les bagages seront quant à eux directement acheminés d’un appareil à l’autre. « Grâce au service de vols en correspondance proposés par Ryanair, via une réservation unique, nous espérons pouvoir accueillir de nombreux passagers supplémentaires à Brussels South Charleroi Airport et leur permettre de rejoindre leur destination finale de façon fluide et rapide », explique Patrick Lambrecht, CEO Ad Interim de l’aéroport.