Ryanair ouvre 6 lignes à Charleroi

Ryanair lancera six nouvelles routes au départ de Charleroi l'été prochain vers Lisbonne, Malte, Naples, Plovdiv (Bulgarie), Varna (Bulgarie) et Wroclaw (Pologne). Aucune nouvelle liaison n’a en revanche été annoncée au départ de Bruxelles. On se souvient que le développement de Ryanair avait connu un coup d’arrêt à Brussels Airport suite la problématique du bruit et la mise en place d’amendes de la part de la Région de Bruxelles Capitale. Selon Eddie Wilson, directeur des ressources humaines de Ryanair, ce n’est cependant pas la seule raison pour ne pas avoir ouvert de nouvelles lignes sur la plate-forme. Il semble en effet que les négociations aient échoué sur les aspects financiers, Ryanair rencontrant des difficultés à obtenir les conditions qu’elle souhaitait. L’aéroport de Bruxelles a en effet toujours annoncé que Ryanair y serait traitée comme toutes les autres compagnies aériennes.

Ryanair se contentera donc de la desserte de 15 villes depuis Brussels Airport, qui, ajoutées aux villes déjà desservies depuis Charleroi, permettront de rejoindre pas moins de 100 destinations au départ de la Belgique pour la saison été 2018. Au total, Ryanair devrait transporter quelque 8,7 millions de passagers de et vers la Belgique en 2018.