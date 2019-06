Ryanair met en place un indicateur d’émission CO2

La concurrence entre les grandes compagnies low cost européennes ne se fait pas seulement sur les prix. Alors qu’easyJet est de plus en plus impliqué dans la protection de l’environnement et l’avion électrique, Ryanair ne veut pas être en reste et a annoncé le 5 juin qu’elle serait la première compagnie aérienne de l’Union européenne à publier des statistiques mensuelles sur ses émissions globales de CO2. La première mesure concerne le mois de mai, durant lequel les avions de Ryanair ont couvert une distance de 17 529 kilomètres et transporté 14,1 millions de passagers. Au total, un total de 1,157 kt (ou 1157 tonnes) de CO2 ont été émis, soit 66g par passager/km. Ryanair, qui opère une flotte d’avions très jeune (6 ans en moyenne) s’est engagé à réduire cette émission par passager à 60 g par passager/km d’ici 2030. Pour cela, Ryanair a investi plus de 20 milliards de dollars dans le renouvellement de sa flotte avec l’arrivée de 210 nouveaux Boeing 737 qui devraient être livrés entre 2019 et 2024, capables de transporter 4% de passagers supplémentaires en plus, avec une consommation réduite de 40%.