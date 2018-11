Ryanair : la DGAC fait saisir un avion à Bordeaux

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La direction générale de l'aviation civile ( DGAC ) a fait saisir par voie de justice un avion de Ryanair sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Cette mesure vise à contraindre Ryanair à rembourser "les soutiens publics qu'elle a perçus de la part du syndicat mixte des aéroports de Charente et qui ont été jugés illégaux par la Commission européenne par décision du 23 juillet 2014". "Ces aides avaient été versées dans le cadre de l'activité de Ryanair sur l'aéroport d'Angoulême de 2008 à 2009", poursuit la DGAC . L'avion est immobilisé jusqu'au paiement de la somme réclamée. "Cette mesure a été prise en dernier recours par les autorités françaises après plusieurs mises en demeure et tentatives de récupération qui ont échoué", souligne la DGAC .

