Ryanair finalise la prise de contrôle de Laudamotion

Laudamotion opère 38 destinations et, alors qu'elle se nommait Amira Air avant 2016, elle a pris ensuite un nouveau départ en tant que compagnie low cost à partir du 25 mars 2018. En janvier, Niki Lauda avait été aussi autorisé à reprendre une partie des activités de l'ancienne compagnie qu'il avait aussi créée. Le 20 mars 2018, Ryanair a annoncé une prise de participation de 24,9%, pouvant monter à 75% par la suite, sous réserve d'approbation des autorités européennes. C'est désormais chose faite. Ryanair vise d'atteindre l'équilibre avec Laudamotion d'ici deux ans.

La compagnie low cost autrichienne Laudamotion a annoncé le 29 août que la prise de contrôle à hauteur de 75% de Ryanair dans son capital avait été finalisée. Laudamotion a parallèlement annoncé qu'elle recevrait livraison de 9 nouveaux Airbus A320 additionnels à l'été 2019 et qu'elle arborerait très prochainement une nouvelle livrée. La flotte actuelle de Laudamotion est constituée de neuf avions (5 A320-200 et 4 A321-200).

