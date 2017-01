Ryanair de nouveau épinglée pour travail dissimulé

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Ryanair a été placée sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction et doit payer une caution de 5 millions d'euros. Une audience est prévue le 26 janvier à la chambre d'instruction du parquet d'Aix-en-Provence.

Déjà en 2014, la compagnie à bas coûts avait été condamnée en appel à 8 millions d'euros d'amende et de dommages et intérêts pour des faits similaires pour la période de 2007 à 2010.

Ryanair semble toujours rechigner à se plier aux règles du droit du travail français. La compagnie low cost irlandaise a été de nouveau mise en examen le 10 janvier pour travail dissimulé à l'aéroport de Marseille. Ryanair est soupçonné d'avoir employé des salariés sous contrat irlandais, en contravention avec le droit français, entre 2011 et 2014.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.