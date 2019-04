Russie : Livraison d'un sixième avion de guet aérien A-50U

Rostec a livré un sixième A-50U à l'armée de l'air russe, version modernisée de l'avion de guet aérien A-50.

Le groupe russe Rostec a annoncé la livraison d'un sixième A-50U à l'armée de l'air russe. L'A-50U est la version modernisée de l'avion de guet aérien A-50.

L'appareil a été modernisé par les filiales de Rostec, Ruselectronics et Beriev. Selon le groupe russe, l'A-50U peut poursuivre un nombre accrue de pistes à plus grande portée.

Le système de mission des appareils a été modernisé avec des capacités accrues de calculs. Les interfaces hommes-machines ont été dotée d'écrans haute résolution annonce Rostec. Les appareils ont aussi été équipés d'un système de communication par satellite plus fiable et plus efficace. Les systèmes de navigation ont été modernisés. Rostec évoque également une nouvelle variante du radar Shmel. L'évolution de ces équipement permettrait une réduction de la masse totale de l'appareil et un accroissement de son autonomie.

Un septième A-50 est en cours de modernisation et doit être livré en 2021.