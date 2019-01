Ruag modernisera les hélicoptères Cougar suisses

Après avoir modernisé les Super Puma de l'armée suisse, Ruag se chargera désormais de la rénovation des Cougar.

Ruag a annoncé le 9 janvier avoir remporté un contrat avec l'armée Suisse afin de moderniser les hélicoptères Cougar. Huit voilures tournantes seront ainsi modifiées et dotées de technologies plus modernes. Le montant de ce contrat, signé en décembre dernier, n'a pas été précisé. Les travaux de modernisation seront réalisés à Emmen et devraient être finalisés au cours de l'année 2022.

Dans le cadre de ce contrat, Ruag modernisera les commandes de vol, les systèmes de communication et les systèmes de navigation des hélicoptères Cougar. Le système anti-collision des voilures tournantes sera lui aussi remplacé. Ruag fournira également de nouveaux viseurs de casque ainsi que des radios et téléphones satellitaires. Enfin, les voilures tournantes seront dotées du système d'autoprotection IDAS-3, développé par Saab. Celui-permet de détecter les ondes laser, radars et électro-optiques ainsi que les missiles adverses. Des contre-mesures peuvent dès lors être déployées, telles que des leurres, explique Ruag.