Royaume-Uni : Trois Chinook pour renforcer Barkhane

Le cabinet du premier ministre britannique a annoncé l'envoi en Afrique de trois Chinook pour soutenir l'effort français.

10 Dowing Street explique que les trois hélicoptères lourds CH-47 Chinook apporteront "un soutien logistique aux troupes françaises dans leur effort pour accroitre la stabilité dans la région du Sahel".

Les trois Chinook seront en effet les bienvenus. Le théâtre d'opération au sahel est extrêmement vaste et les hélicoptères jouent un rôle majeur pour la mobilité des troupes et la rapidité des opérations. Selon l'Etat Major des armées, 17 hélicoptères français sont actuellement déployés sur place. Il s'agit d'hélicoptères de manoeuvre Puma, Cougar et NH90 et d'hélicoptères de reconnaissance et d'attaque Tigre et Gazelle.

Le renfort de trois appareils sera utile en quantité et en qualité. En effet la France ne dispose pas d'hélicoptère aussi lourd que le Chinook. Ce dernier complétera les capacités du NH90 Caïman Terre plus moderne et plus souple d'emploi mais moins lourd. Les Chinook peuvent emporter jusqu'à 55 hommes ou 10 tonnes de fret. Ils peuvent être armés de deux mitrailleuses multi tubes Minigun en sabord et d'une mitrailleuse M60D sur la rampe arrière.