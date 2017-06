Royaume-Uni : Leonardo modernise les systèmes IFF

Leonardo et HENSOLDT ont signé un contrat de 290M€ portant sur la modernisation des systèmes IFF (identification friend or foe) de 350 plateformes britanniques. Le contrat porte sur des avions, des navires et des systèmes de défense aérienne.

Le contrat signé avec le ministère de la Défense britannique a été annoncé le 22 juin par Leonardo. Les deux industriels moderniseront les systèmes IFF grâce à la technologie Mode-5, le dernier standard en vigueur. Via un signal électronique, l'IFF Mode-5 permet d'identifier des forces alliées. L'IFF permet notamment d'éviter les tirs fratricides.

Dans le cadre de ce contrat, les plateformes modernisées sont celles devant être retirées de service après 2020. Sont concernés 11 types d’aéronefs, 18 types de navires et 2 types de plateformes terrestres. Un hub de soutien pour ce système IFF Mode-5 sera également développé au Royaume-Uni. Leonardo a déjà fournit cette technologie pour les Eurofighter Typhoon britanniques et le Gripen-E de Saab.

Le Mode-5 devra être installé sur toutes les plateformes des pays membres de l'OTAN avant 2020. L'harmonisation des systèmes de détection IFF permet une meilleure interopérabilité des Etats lors d'exercices ou de manœuvres communes. Leonardo et HENSOLDT cherchent également à exporter cette technologie avancée pour la vendre auprès d'Etats cherchant à travailler aux côtés de l'OTAN.