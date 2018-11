Royal Air Maroc reprend un ATR 72-600

La compagnie nationale marocaine Royal Air Maroc a annoncé qu'elle reprenait commande d'un ATR 72-600 supplémentaire. L'appareil sera livré avant la fin de l'année et sera équipé de la même cabine double classe que les autres avions ATR de la flotte actuelle de la compagnie (5 ATR 72-600).

Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc a déclaré : "Etant donné que nous exploitons déjà cinq ATR, cet ATR 72-600 s'ajoutera à notre flotte de manière cohérente. L'appareil a fait ses preuves au Maroc et offre à nos passagers une cabine confortable. C'est un bon avion qui vient compléter notre flotte de monocouloirs et qui nous permettra de mieux adapter notre capacité au marché national et régional, en offrant plus d'options de vol à nos passagers."

Royal Air Maroc est la compagnie de lancement de la série ATR -600 et a réceptionné son premier ATR 72-600 en 2011. Au cours des sept années suivantes, ATR a livré au total plus de 500 ATR de la série -600. En 2018, dans la région Afrique, ATR a livré des ATR 72-600 neufs à Air Sénégal et Air Botswana. En plus de Royal Air Maroc, EWA Air sera le prochain client à réceptionner un nouvel ATR -600 avant la fin de l'année.