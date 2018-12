Royal Air Maroc rejoint Oneworld

Royal Air Maroc va rejoindre l'alliance Oneworld, renforçant ainsi la concurrence en Afrique, notamment face à Skyteam (essentiellement Air France et KLM) qui y est fortement implantée. Oneworld était en effet absente du continent où elle n'avait pas de partenaire et où elle était peu présente à travers ses membres actuels. Royal Air Maroc apportera 34 nouvelles destinations et 21 nouveaux pays à l'alliance.

Annoncée à New York à l'occasion de la réunion annuelle de l'alliance Oneworld, l'adhésion de Royal Air Maroc sera mise en oeuvre à la mi-2020. Oneworld est composé de 13 membres dont British Airways, American Airlines, Iberia et Cathay Pacific.