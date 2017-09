Roxel inaugure son nouveau bâtiment

Le spécialiste de la propulsion de missiles tactiques et de croisière, filiale conjointe de MBDA et du groupe Safran, inaugure un nouveau bâtiment de bureaux sur son site de Saint-Médard en Jalles.

Roxel, filiale conjointe de MBDA et du groupe Safran, inaugure un nouveau bâtiment de bureaux sur son site de Saint-Médard en Jalles. Le spécialiste de la production de missiles tactiques et de croisière a voulu que cette unité sur deux niveaux et offrant une surface totale de 2 000 m2 soit "au plus près des unités de fabrication des chargements composites et homogènes". Il accueille les équipes en charge "de la production, la qualité, la sécurité industrielle, l'environnement, la logistique, les méthodes, l'industrialisation, la technique et les programmes". Roxel ne compte pas s'arrêter là puisque la filiale de MBDA et du groupe Safran annonce la construction d'autres bâtiments. Aux 4 M€ investis dans le nouveau site bureaux s'ajouteront de nouveaux bâtiments de production de chargement composites (préparation des structures, malaxage, coulée et finition). Enfin, les futures unités de fabrication de chargements de propergol "seront réalisées dans l'emprise actuelle du site. Elles remplaceront les ateliers devenus vétustes et intègreront les toutes dernières technologies sur les chaînes de production ainsi que toutes les normes environnementales".