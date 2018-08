Roumanie : le Canada se joint à la mission de police du ciel

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Ce déploiement en Roumanie n'est pas le premier réalisé par le Canada. Ainsi, déjà en 2014, Ottawa avait conduit plusieurs exercices avec les forces aériennes du pays pendant près de cinq mois. Plus tard, en 2016 puis 2017, les CF-188 Hornet canadiens avaient rejoint la mer Noire afin de participer aux missions de police du ciel de l'OTAN.

Les avions canadiens « renforceront les capacités de la force aérienne roumaine en matière d'activités de police du ciel », détaillent les forces armées canadiennes. Par ailleurs, dans le cadre de ce déploiement, les chasseurs mèneront des entraînements conjoints avec l'armée de l'air roumaine. Les alliés de l'OTAN pourront de ce fait améliorer leur interopérabilité et renforcer leur coopération. Ce déploiement permettra également de démontrer l'engagement des alliés de l'OTAN dans le soutien de leurs partenaires. Ce type de mission a enfin une visée dissuasive face aux forces extérieures qui pourraient être tentées de violer l'espace aérien des membres de l'OTAN.

Le 17 août, l'OTAN a rapporté que le Canada avait mobilisé des moyens humains et aériens afin de soutenir la mission de police du ciel actuellement conduite en Roumanie. Les forces armées canadiennes mobilisent ainsi 135 aviateurs et cinq chasseurs CF-188 Hornet.

