Rosetta sur Arte samedi soir

La chaîne franco-allemande programme ce 25 mars à 20h50 la diffusion du documentaire de Jean-Christophe Ribot, « L'Odyssée Rosetta - 900 jours sur une comète ».

Réalisé par Jean-Christophe Ribot et écrit avec la journaliste scientifique Cécile Dumas, « L'Odyssée Rosetta - 900 jours sur une comète » prolonge le documentaire du même réalisateur, « L'aventure Rosetta – Aux origines de la vie », diffusé en 2015, et lauréat du Prix du public & Prix des lycéens du Festival Pariscience 2015.

Durant 90 minutes, il présente les coulisses et les moments cruciaux des trois dernières années d'une des plus belles missions techniques et scientifiques jamais entreprises par l'homme, du réveil de la sonde Rosetta après plusieurs années d'« hibernation » à son « crash » programmé sur la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko, dite Tchouri, en passant par l'arrivée du robot Philae sur sa surface, les différentes frayeurs qui ont émaillé la mission, et la joie des premiers résultats scientifiques.

Un livre et un DVD.

Le documentaire sera disponible en DVD à partir du 4 avril prochain, ainsi qu'en VOD sur www.arteboutique.com.

Il est complété par un ouvrage, paru sous le même titre aux éditions Arte/Glénat ce 22 mars, qui retrace les 25 ans de la mission, depuis la naissance de son idée jusqu'à son plongeon final et les résultats scientifiques engrangés jusqu'alors.