Rolls-Royce teste son démonstrateur ALECSys

Rolls-Royce a testé au banc son démonstrateur ALECSys spécifiquement dédié à l'optimisation d'un système de combustion à faibles émissions, destiné aux futurs programmes moteurs.

ALECSys, acronyme de Advanced Low Emissions Combustion System, est un démonstrateur qui a effectué ses premières rotations au banc à Derby.

Sa caractéristique est d'améliorer le pré-mélange d'air et de kérosène avant la combustion et ainsi de parfaire cette dernière, avec en résultat moins de NOx et d'émissions de particules fines.

Le développement de ce système, destiné à être intégré sur les programmes Advance3 et UltraFan, a été en partie financé par le programme SAGE (Sustainable And Green Engine) dans le cadre de Clean Sky.

ALECSys a effectué ses premiers essais en étant adapté à un turboréacteur Trent 1000 modifié à cette fin.