Rolls-Royce motorisera les Airbus A330-900 de Delta Airlines avec du Trent 7000

Rolls-Royce va fournir des turboréacteurs double-flux Rolls-Royce Trent 7000 pour motoriser dix Airbus A330-900 de Delta Air Lines. La commande comprend également un accord de maintenance à long terme Rolls-Royce TotalCare.

Le Rolls-Royce Trent 7000 est le dernier membre de la famille Rolls-Royce Trent et la motorisation exclusive de l'Airbus A330neo. Avec cette annonce, le nombre total d'Airbus A330neo en service au sein de la compagnie aérienne Delta Airlines

est de 35 biréacteurs, suite à une commande de 25 Airbus A330neo passée elle en 2014.

Le Rolls-Royce Trent 7000, d'une poussée comprise entre 68 000 et 72 000 livres, permettra d'offrir un changement sensible par rapport au Rolls-Royce Trent 700. Bénéficiant d'un taux de dilution double en comparaison à son prédécesseur, le Rolls-Royce Trent 7000 améliorera la consommation spécifique de 10% et permettra une réduction de bruit significative.