Rolls-Royce livre ses premiers moteurs Pearl 15

Rolls-Royce a livré ses premiers turboréacteurs Pearl 15 destinés à motoriser les jets d'affaires Bombardier Global 5500 et 6500.

Les premiiers turboréacteurs de production en série Pearl 15 ont été livrés à Bombardier et ont été installés sur le premier jet d'affaires Global 6500, actuellement en fin de montage.

Tandis que Bombardier a débuté le travail d'aménagement intérieur de cabine sur le premier avion destiné à un client, le site Rolls-Royce de Dahlewitz, en Allemagne, élève la cadence de production du Pearl 15. Les essais en vol vont soutenir la certification de l'appareil, suivie de l'entrée en service prévue dans les mois à venir, cette année.



Le Pearl 15 est le dernier turboréacteur de Rolls-Royce venant s'ajouter au portfolio jet d'affaires, motorisant exclusivement les Bombardier Global 5500 et 6500. Moteur et avion furent révélés au public lors de l'édition 2018 du salon de l'aviation d'affaires de Genève, l'Ebace.



Le turboréacteur Pearl combine des technologies innovantes dérivées du programme du démonstrateur Rolls-Royce Advance2 avec des technologies éprouvées héritées du BR700. Comparé au BR710, le Pearl 15 dispose de la même nacelle mais est d'une poussée supérieure, de 15 250 livres. Le Pearl 15 a également une consommation spécifique de 7 % inférieure, émet 2 dB de moins et émet moins 20 % de NOx.