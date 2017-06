Rolls-Royce investit 150 millions de livres

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le MRO ne sera pas en reste, puisque les sites de Derby et de Hucknall bénéficieront eux aussi d'un investissement tandis que le PMF ( Precision Machining Facility , site d'usinage de précision) qui avait précédemment fait l'objet d'une annonce de fermeture restera en fonction.

150 millions de livres. C'est la somme investie par Rolls-Royce afin de soutenir la production de turboréacteurs qui doit doubler, selon le plan établi par le motoriste. Cet investissement se fera au cours des prochaines années et fait partie de la transformation industrielle de Rolls-Royce . Il permettra par aileurs de fournir une capacité additionnelle à Rolls-Royce tandis que ce dernier développe et teste la prochaine génération de turboréacteurs .

Rolls-Royce va investir 150 millions de livres dans les prochaines années, bâtir un nouveau banc d'essais et rajeunir son unité d'usinage de précision de Derby.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Ingénieur(e) Etude Produits Analogiques/Numériques et Traitement du signal - H/F

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.