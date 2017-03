Rolls-Royce étend le support du RR300

Rolls-Royce a étendu le support destiné aux opérateurs de RR300, turbomoteur qui motorise le Robinson R66, hélicoptère monoturbomoteur léger le plus vendu au monde. Cette extension comporte de nouvelles garanties de couverture, une technologie actualisée et de nouveaux ateliers de service.

Les opérateurs de R66 ont accumulé plus de 550 000 heures de vol alors que plus de 800 RR300 ont été vendus. Rolls-Royce a créé le réseau RR300 First afin de fournir un soutien mondiam aux opérateurs, basé sur le réseau M250 First. Rolls-Royce propose également un plan additionnel de support sous forme du programme de maintenance Total Care qui permet d'équilibrer les coûts à l'heure de vol et comprend une extension de période de garantie d'un an.