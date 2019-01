Rolls-Royce confie la production de ses harnais moteurs du Pearl 15 à Latécoère

Latécoère annonce la signature d'un nouveau contrat pour la fabrication de harnais moteurs pour Rolls-Royce, plus spécifiquement pour les turboréacteurs Pearl 15, d'une valeur de près de 8 millions de dollars.



Cette commande permettra à Latécoère d'obtenir à partir de 2019 la certification SABRe (Supplier Management System Requirements). Le Groupe intègrera ainsi la liste des fournisseurs de confiance de Rolls-Royce. Les harnais produits équiperont les moteurs de nouvelle génération Pearl 15, destinés en premier lieu aux nouveaux avions d'affaires Global 5500 et 6500 de Bombardier.



Cette production en build-to-print (conception/réalisation d'après dessin ou spécifications techniques) mettra en œuvre des machines à surtressage semi-automatiques. Elle sera pilotée par les équipes Systèmes d'Interconnexion de Latécoère des sites de Labège et Liposthey à partir de mi-2019 et sera ensuite transférée en 2020 en zone « best cost » (meilleur coût) du Groupe. Les livraisons s'échelonneront jusqu'en 2024.