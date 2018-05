Roissy CDG : un service de garde des objets prohibés

Le groupe ADP et la Poste se sont associés pour lancer Tripperty, un service qui permettra aux passagers de demander la réexpédition des objets laissés aux contrôles d'inspection filtrage ou de les garder en consigne jusqu'à deux semaines.

Quel voyageur ne s'est jamais retrouvé forcé de laisser aux postes d'inspection filtrage des objets, certes prohibés, mais qui peuvent avoir une valeur personnelle ou sentimentale ? Le groupe ADP et la Poste ont pensé à eux et viennent de lancer le service "Tripperty", expérimenté depuis le début de l'année dans les terminaux 2E (halls L et M) et 2F de Roissy CDG.

13% des passagers se voient retirer des objets interdits à bord avant de prendre l'avion. Selon une étude récente de IATA, il s'agit d'un des principaux points de crispation dans le parcours d'un passager en aéroport. Et en 2017, un total de 14 tonnes d'objets en tous genres ont été saisis à l'aéroport Roissy CDG, parmi lesquels un grand cru de Bordeaux, une épée en bois et même un embrayage de voiture !

Quand il passe le contrôle, l'objet prohibé du passager est placé dans un emballage. En échange, il reçoit un récépissé et une notice expliquant la procédure à suivre pour le récupérer. Après le passage au contrôle, le passager peut aller sur l'application www.box.tripperty.com pour choisir les modalités de récupération de l'objet, après avoir saisi le numéro correspondant à son colis. Il peut ainsi être mis à disposition en consigne en aéroport pour une durée maximum de deux semaines (pour un montant de 10 euros) ou réexpédié par voie postale (15 euros en France, 20 euros en Europe, 30 euros à l'international).