Rheinmetall et Sikorsky s'associent pour le remplacement des CH-53G allemands

Dans l'appel d'offres qui l'oppose à Boeing, Sikorsky propose son CH-53K King Stallion, hélicoptère lourd et dernière évolution du CH-53 Sea Stallion. L'appareil sera dans un premier temps introduit au sein du corps de Marine des Etats-Unis. « Le CH-53K est le meilleur choix pour mener des missions telles que l'aide humanitaire, le transport de troupes, l'évacuation de blessés, le soutien aux forces, la recherche et le sauvetage au combat », met en avant Sikorsky.

Dans cet appel d'offre, Sikorsky propose son hélicoptère lourd, le CH-53K. Les deux industriels vont ainsi collaborer afin de proposer la meilleure solution à Allemagne. Pour cela, ils s'associeront avec des industriels allemands et chercheront à définir une offre complète incluant « la maintenance, l'entraînement et autres programmes de soutien aux forces aériennes allemandes ».

Sikorsky a annoncé le 6 février avoir signé un « accord stratégique » avec Rheinmetall. Les deux industriels vont joindre leurs capacités et savoir-faire dans le cadre du remplacement de la flotte de CH-53G allemands.

