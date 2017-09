Revue stratégique de défense : le sénateur Perrin veut des messages forts et lucides.

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Réclamant un diagnostic "lucide et fort", ce dernier insiste également sur la prise en compte de l'innovation technologique "qui permet à nos soldats de faire la différence sur les théâtres d'opérations. "Il est fondamental de capter cette innovation de notre industrie et de nos entreprises afin de l'adapter au modèle militaire qui travaille sur des outils à temps long", rappelle le sénateur Cédric Perrin.

Autre motif de cette nouvelle rencontre avec Arnaud Danjean : faire passer des messages à l'intention des membres du comité de rédaction d'une revue qui servira à élaborer la prochaine loi de programmation militaire. Avec présentation des conclusions au Président de la République le 1er octobre prochain, puis au Conseil de Défense et aux deux Assemblées dans le courant du mois de novembre. "Il est urgent de replacer l'effort de défense au centre de notre économie, de nos comportements et, dans un contexte financier contraint, de comprendre que le salut de la France impose que l'on consacre des moyens à la hauteur des dangers", souligne le sénateur Cédric Perrin.

Premier vice-président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, Cédric Perrin , sénateur LR du Territoire de Belfort, est partie prenante dans la construction de la revue stratégique de défense lancée par le président de la République Emmanuel Macron. D'où cette rencontre avec Arnaud Danjean qui préside le comité de rédaction de cette revue "conduite sous l'autorité de la ministre des Armées", Florence Parly. Objectif de Cédric Perrin : mieux comprendre "l'articulation de ces travaux avec les orientations annoncées par la ministre des Armées aux Universités d'été de la défense" sur la refonte de l'opération Sentinelle et l'ajustement du niveau d'engagement en Opex (opérations extérieures/ndlr).

Le sénateur Cédric Perrin, premier vice-président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, a rencontré Arnaud Danjean, président du comité de rédaction de la revue stratégique de défense et de sécurité na

