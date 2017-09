Réunion : Roland-Garros fait le choix du bioclimatique

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Par ailleurs, en concertation avec les acteurs touristiques de l'île, la société aéroportuaire prospecte aéroports et compagnies aériennes en Europe, pour favoriser l'ouverture d'une nouvelle route par an jusqu'en 2022. L'objectif est d'atteindre un trafic de 3 millions de passagers annuels en 2025, contre 2,1 millions de passagers en 2016.

Dans le cadre de son plan stratégique 2017-2022 "Welcome", la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion (CCIR) a dévoilé les travaux d'aménagement qu'allait connaître l'aéroport Roland-Garros de Saint-Denis de la Réunion. Près de 180 M€ vont être investis au total notamment pour la construction d'un tout nouveau terminal départs, alors que le terminal actuel traitera les arrivées.

