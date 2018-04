Retour sur la campagne VP 135

Cette semaine dans votre magazine, découvrez un reportage complet réalisé à l’occasion de la campagne de vols paraboliques VP 135 de Novespace, la septième pour le Cnes à bord de l’Airbus A310 Zéro-G.

Lors de la campagne de vols paraboliques VP 135, qui s’est déroulée du 19 au 29 mars dernier à Mérignac, Air & Cosmos a pu embarquer le dernier jour (et faire notamment revoler l’expérience pédagogique Dédale), aux côtés des scientifiques et des lycéens sélectionnés par le Cnes pour participer à sa septième campagne scientifique organisée à bord de l’Airbus A310 F-WNOV de Novespace.

Exploité depuis avril 2015, l’avion dispose d’un volume de 230 m3 dédié aux expérimentations, ce qui en fait le plus grand avion-laboratoire du monde actuel. Il est ainsi capable d’embarquer 40 passagers par vol et de leur offrir des conditions de micropesanteur quasi-parfaite (+/- 0,05 g), durant des séquences de 22 à 23 secondes.

Le scientifique aux 4 200 paraboles.

Cette semaine, dans le n°2590 de la revue (en kiosque depuis le vendredi 13 avril 2018), un reportage de 5 pages est consacré à cette campagne, la 55e proposée aux laboratoires par le Cnes et Novespace depuis 1989.

Retrouvez le détail des 13 expériences embarquées (dont 3 réalisées par des lycéens), et faites la connaissance de l’astrophysicien Jean-Baptiste Renard, responsable de l’expérience Progra2 au Laboratoire de physique et chimie de l’environnement et de l’espace du CNRS (LPC2E). Ce vétéran des vols paraboliques en France, connu comme le loup blanc et évoluant en micropesanteur comme un poisson dans l’eau, a accumulé pas moins de… 4 200 paraboles depuis 1993 !