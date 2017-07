Retour réussi du premier Dragon recyclé

Le cargo réutilisé de SpaceX pour la desserte de l'ISS a été récupéré le 3 juillet au large de la Californie.

Avec une journée de retard du fait d'une mer démontée sur la zone de récupération, le vaisseau-cargo automatique Dragon CRS 11 de SpaceX a été récupéré vers 12h UTC lundi 3 juillet au large de la Californie, puis acheminé jusqu'au port de San Pedro (Los Angeles).

Déjà utilisé en septembre-octobre 2014 dans le cadre de la mission de ravitaillement CRS 4 (une première pour un véhicule spatial privé), CRS 11 avait été relancé vers la Station spatiale internationale le 3 juin dernier , et s'y était amarré 41 heures plus tard. A son bord se trouvaient alors 2,7 t de fret (air, eau, vivres, carburant, expériences et matériel divers).

1,9 t de matériel rapatrié.

Lors de ce vol retour, le cargo rapatriait 1,9 t de matériel, dont 20 souris qui ont vécu un mois de micropesanteur pour une expérience sur la croissance osseuse. Se trouvait également une partie des bagages de Thomas Pesquet (mais pas son saxophone, fait-il remarquer sur Twitter), rentré le 2 juin à l'aide de l'étroit Soyouz MS 03 .

L'astronaute américain Jack Fischer, chargé de relâcher le Dragon depuis la station, a réalisé cette spectaculaire vue de la rentrée atmosphérique dans la nuit étoilée. Voici son commentaire : « Belle étendue d'étoiles –mais la "longue" orange est la rentrée de SpaceX 11 ! Félicitations à l'équipe pour un amerrissage réussi et une grande mission ! »