Résultats toujours flamboyants pour transport aérien US

Les compagnies aériennes américaines mettent en effet les bouchées doubles pour rattraper leur retard. Toujours selon les chiffres de « Airlines for America », les neuf transporteurs ont collectivement investi 1,6 Md$ par mois durant le premier semestre 2017 dans « l'expérience clients », pour reprendre une formule chère aux services mercatiques.

Sur l'ensemble de cette année là, la masse salariale de United Airlines s'était arrondie de près de 1 Md$ par rapport à 2014 et de 650 M$ chez Delta Air Lines. Le « renvoi d'ascenseur » après les importants sacrifices demandés et acceptés des années passées. Autre facteur d'augmentation des coûts : les investissements réalisés pour améliorer la qualité des services en vol. A l'instar de la nouvelle classe affaires de United Airlines.

La raison en est simple : la hausse des coûts d'exploitation a été supérieure à celle des recettes. Le chiffre d'affaires global n'a progressé que de 2,8 % alors que, collectivement, les dépense se sont accrues de 9 % au cours du premier semestre 2017. La facture carburant est en effet repartie à la hausse (près de 20 % par rapport aux six premiers mois de 2016) tandis que les coûts salariaux ont continué de progresser. La progression est de 9 %. La tendance s'était affirmée dès 2015.

Les principales compagnies aériennes américaines continuent d'engranger de flamboyants bénéfices. Selon les chiffres de l'association « Airlines for America », les résultats compilés de neuf transporteurs (dont Alaska Airlines, JetBlue, Hawaiian) sur le premier semestre font apparaître un bénéfice global avant impôts de 9,2 Md$. Pour autant, ces résultats font apparaître une légère dégradation puisque ce bénéfice recule de plus de 15 % par rapport au premier semestre 2016 qui avait dégagé 12 Md$.

