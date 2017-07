Résultats du concours « Thomas Pesquet - L'étoffe d'un héros »

10 DVD étaient à gagner. Les lauréats vont prochainement recevoir leurs lots, tandis qu'une campagne de financement participatif est lancée pour soutenir le projet « Dans la peau de Thomas Pesquet » en réalité virtuelle.

A l'occasion de la sortie en DVD et Blu-Ray du film Thomas Pesquet - L'étoffe d'un héros (réalisé par Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff), et en attendant le retour sur Terre de l'astronaute français , La Vingt-cinquième Heure et Air & Cosmos ont organisé un concours gratuit et sans obligation d'achat , du 14 avril au 2 juin.

10 DVD zone 2 à gagner étaient à gagner.

225 internautes ont participé –qu'ils en soient tous remerciés.

Voici la liste des lauréats :

Les 6 films Thomas Pesquet - L'étoffe d'un héros ont été remportés par Léa BENZAQUI, Anik DE GROOF, Jean-Noël FAURE, Mathieu HENON, Isabelle PETITBON et Guillaume SAGOT.

Les 4 films Gravité zéro ont été remportés par Clément CHARBONNEAU, Josiane CLAUDIN, Julien Pierre LE MOIGNE et Claudine TURPIN.

Chacun recevra prochainement son lot.

Dans la peau de Thomas Pesquet.