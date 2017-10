Report inopiné du lancement d'un satellite militaire russe

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Depuis sa mise en service en décembre 2013, Soyouz 2.1v n'a été utilisé qu'à trois reprises, la dernière remontant au 23 juin dernier, également pour une mission secrète (satellites Cosmos 2519 et 2521).

La mission devait être confiée au Soyouz 2.1v Volga (14A15 ), lanceur léger (158 t au décollage) de la classe du Longue Marche 2C chinois ou du PSLV indien, construit par TsSKB Progress à Samara et capable de placer 2,8 t sur orbite basse.

