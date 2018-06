Répétition générale pour l'A330neo de TAP

L'appareil a débuté son "route proving" le 19 juin, entre Toulouse et Lisbonne, une campagne de vols d'endurance qui va le mener vers 16 destinations, sur une période de 18 jours, avec un total de 150 heures de vol. Le premier A330neo devrait démarre

C'est sous un beau soleil que l'A330neo a couvert sans encombre la liaison Toulouse-Lisbonne pour débuter sa campagne de "route proving", derniers vols d'endurance, avant une entrée en service pour TAP Portugal, compagnie de lancement, au mois de novembre.

La compagnie portugaise a commandé au total 21 appareils de ce type, 10 en propre et 11 en location. Au total, treize clients ont commandé des A330neo pour un total de 214 exemplaires. Avec les A330ceo encore en commande (205), les A330 font donc mieux que le Boeing 787 qui a un carnet de commandes de 415 exemplaires. Grâce à sa motorisation Trent 7000, dérivée du Trent XWB de l'A350, et du nouveau design de ses ailes, l'A330neo consomme 12% de carburant par trajet que l'A330 classique et même 14%, rapportée au siège, car à des nouveaux aménagements en option (enablers), il est possible de gagner 10 sièges par rapport aux précédentes versions de l'A330. A noter aussi que l'A330neo présente la nouvel aménagement de cabines Airspace, avec notamment des systèmes d'éclairage spéciaux et des coffres à bagages beaucoup plus spacieux.

Le premier A330neo de TAP est équipé de 298 sièges : 34 business class, 96 Economy Plus et 168 sièges de classe économique. La classe affaires est équipée avec des sièges Recaro CL6710 (1-2-1). Pour la classe Economy Plus par rapport à la classe économique, seul le pitch (écartement entre les rangées de sièges) et l'inclinaison varient. Pour ces deux classes, c'est le siège CL3710 de Recaro qui est aussi configuré.