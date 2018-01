Rentabilité en baisse pour American Airlines en 2017

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Sous l'effet d'une remontée de ses coûts, la compagnie American Airlines a terminé l'année 2017 avec un revenu opérationnel en fort recul de 23,3% par rapport à 2016, à un peu plus de 4 Md$. Son bénéfice net, quant à lui, est en baisse de 28%, à 1,9 Md$. Le chiffre d'affaires de la première compagnie américaine mondiale est de 42,2 milliards de dollars, en hausse de 5%.

