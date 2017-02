Renfort allemand au Mali

Alors que les forces aériennes royales des Pays-Bas retirent du Mali leurs hélicoptères AH-64 Apache et CH-47 Chinook, les allemands prennent la relève. Le premier des huit hélicoptères de l'armée allemande est arrivé à Bamako, au Mali, ce 27 janvier. La veille, le Bundestag avait voté en faveur de ce déploiement.

Le NH90 Caiman en version EVASAN (évacuation sanitaire) est arrivé par transporteur Antonov à Bamako. Il sera rejoint par trois autres NH90 et quatre hélicoptères d'attaque Tigre au cours des prochains jours. Les hélicoptères allemands rejoindront ensuite Gao, à 1200 km de Balmako où ils seront basés, au moins jusqu'à la mi-2018 en soutien de la mission des Nations Unis au Mali (MINUSMA).

Berlin gonfle en conséquence son empreinte au sol au Mali et déploie 350 personnes supplémentaires. Au total l'Allemagne porte ses effectifs à 1000 soldats au Mali. La Bundeswher a également déployé des moyens ISR, à savoir des drones tactiques Luna et MALE (Moyenne Altitude et Longue Endurance) Heron.