Rendez-vous les 8 et 9 septembre, le Paris Villaroche Air Legend

Le Paris-Villaroche Air Legend aura lieu sur le mythique aérodrome de Melun, celui-là même qui a connu de très grands noms de l'aéronautique tels que Constantin Rozanoff, Daniel Rastel, Jacques Guignard, Charles Goujon ou encore René Bigand pour ne citer qu'eux ainsi qu'une foultitude d'appareils légendaires tels que les S.O. Triton, S.O. 9000 Trident, Dassault Ouragan, Mystère et Super Mystère, sans parler des Balzac, Mirage III et autres F-1.

Le Paris-Villaroche Air Legend se tiendra les 8 et 9 septembre 2018. Aujourd'hui, la richesse de cette vaste installation repose sur la collection basée sur l'aérodrome, qui constituera une partie importante du programme de ce meeting.

La Seconde Guerre mondiale sera particulièrement bien représentée. On y compte deux Douglas DC-3, un Morane-Saulnier MS-406 et un Curtiss Hawk H-75 (pour le côté français) mais on y verra également des Consolidated PBY Catalina, North American Mustang P-51,Grumman Avenger, Curtiss P-40, Bristol Blenheim, etc.

Côté après-guerre, les Hawker Sea Fury, de Havilland Vampire, Douglas Skyraider et autres Hispano Aviación 1112 buchón, participeront également.

Avion de voltige moderne, hélicoptère et le Rafale Marine seront également prévus au programme. La participation d’autres avions, dont certains rarement vus en France, devrait être confirmée.