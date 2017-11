Rendez-vous aux rencontres d'Aérocentre à Tours

Les 23 et 24 novembre prochains se déroulera à Tours, la 5ème édition des rencontres aéronautiques organisées par Aérocentre. Avec depuis le début un important volet emploi, recrutement et formation.

Il y a aussi une filière aéronautique en région Centre-Val de Loire. Et cette dernière entend bien le faire savoir. D'où la tenue de ces Rencontres aéronautiques organisées à Tours par Aérocentre pour la cinquième année consécutive. Avec comme à chaque fois un important volet dédié aux emplois, aux recrutements et aux formations dans la filière aérospatiale. D'ailleurs, sur les deux journées de ce Rencontres aéronautiques organisées par Aérocentre, les 23 et 24 novembre prochains, se déroule un forum emploi-formation sur le modèle de "l'Avion des Métiers" conçu et développé par le Gifas. La journée du 23 novembre comporte également un volet emploi organisé avec le Pôle Emploi de la région Centre-Val de Loire. L'objectif est susciter les vocations parmi les jeunes et les inciter à venir travailler dans les entreprises de la filière aérospatiale implantées en région Centre-Val de Loire. Ces entreprises sont partie prenantes des forums métiers et emploi mais ont également la possibilité de travailler puisque des rendez-vous BtoB entre donneurs d'ordre et leurs directions des achats et les sociétés co-traitantes sont prévus et organisés toute la journée du 24 novembre.