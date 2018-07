Remplacement des F-16 : La France met la pression sur la Belgique

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Mais la France, qui aura le lead sur le SCAF, ne l’entend pas forcément de cette oreille. C’est ainsi que l’ambassadrice de France à Bruxelles, Claude-France Arnould, a précisé que « Si l'idée a émergé d'acheter le F-35 et de participer simultanément au SCAF, alors je dois indiquer qu'il y a un malentendu ». Une précision particulièrement opportune à un moment où le parti nationaliste flamand, la NVA, notoirement favorable au F-35, souhaite accélérer le tempo. Alors que le Premier ministre souhaite que le dossier soit tranché pour la mi-octobre, la NVA, dont est issu le ministre de la Défense, souhaiterait profiter du conclave budgétaire de ces prochains jours pour conclure ce dossier.

