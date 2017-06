Remplacement des E-8 JSTARS : Sierra Nevada rejoint Lockheed Martin

Sierra Nevada rejoint l'équipe de projet conduite par Lockheed Martin pour le programme JSTARS Recap. Celle-ci développe une version adaptée aux missions de surveillance et de commandement du Bombardier Global 6000.

Lockheed Martin a annoncé le 20 juin 2017 que Sierra Nevada Corporation rejoint son équipe pour le programme de remplacement des avions JSTARS (Surveillance Target Attack Radar System Recapitalization) de l'US Air Force. Une équipé qui comprend également Bombardier and Raytheon.

Sierra Nevada se chargera de la modification du Bombardier Global 6000 équipé des systèmes Raytheon et notamment de sa qualification auprès de la FAA et de l'US Air Force.

L'US Air Force a lancé en décembre 2016 un appel d'offre pour le programme de remplacement de ses E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System. Des appareils employés en tant que plateforme de surveillance et de commandement pour les opérations aéroterrestres. Les E-8C sont des Boeing 707-300 modifiés équipés notamment d'une radôme de 8 mètres de long sur le ventre.

Northrop Grumman a également constitué une équipé comprenant Gulfstream pour la plateforme et L3 pour les systèmes de mission.

Boeing se différencie en offrant une plateforme plus importante. L'avioneur propose d'embarquer les systèmes de surveillance et de commandement à bord d'un Boeing 737. Un appareil moins chers à l'heure de vol, estime Boeing, et dont le volume laisse plus de marge pour l'embarquement des systèmes et les futures revalorisations.